В Астане отобрали присяжных по делу Бишимбаева

27 марта 2024 года в Астане прошел отбор присяжных по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, сообщает Zakon.kz.

С заявлением выступила пресс-служба Верховного суда.

"Сегодня, 27 марта 2024 года, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. В состав присяжных заседателей отобраны 12 человек: 10 основные, 2 запасные". Пресс-служба Верховного суда РК

Также сказано, что следующее заседание суда, которое пройдет в открытом режиме, назначено на 16:00 27 марта 2024 года.

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11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.