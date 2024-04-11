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Вот это поворот: интернет-мошенник обиделся на казахстанца

Вот это поворот: интернет-мошенник обиделся на казахстанца, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 14:57 Фото: pxhere
46-летний житель Петропавловска рассказал необычную историю. Ей он поделился с полицейскими, прислав письмо на почту, сообщает Zakon.kz.

В своем письме мужчина подчеркнул, что ему часто звонят мошенники.

"В первый раз было страшновато: сказали, прямо сейчас в Астане на мое имя кто-то оформляет кредит на 800 тысяч тенге. К счастью, я уже слышал, что "звонку из банка" доверять нельзя. Начал требовать, чтобы звонивший назвал свое имя, рабочий адрес, номер кабинета и городской телефон. Он бодро отвечал, а на последнем вопросе "срезался": стал уверять, будто во всей службе безопасности банка нет городских телефонов, только внутренние, потом бросил трубку. Потом тоже звонили. Пока мошенники не придумали, как обойти вопрос о городском телефоне", – отмечает автор.

В продолжении мужчина уточнил, что на днях ему опять позвонили по WhatsApp.

"Я спросил: "Парень, у тебя совесть есть? Ведь людей обманываешь". На удивление, мошенник обиделся: "При чем тут совесть? Вы не попались на уловку – вот и радуйтесь, а совесть-то вам зачем?" В первый раз на моей памяти мошенник прямо признал, что звонит с обманом", – написал он.

В пресс-службе полиции Северо-Казахстанской области напомнили, что у интернет-мошенников много "легенд", они могут представляться сотрудниками банка или правоохранительных органов.

"Получив подобный звонок, проверьте сообщенную вам информацию по официальным каналам. К примеру, позвоните в банк, в полицию по общедоступным номерам, спросите, действительно ли там работают такие сотрудники. Не совершайте никаких финансовых операций под чьим-то давлением", – уточнили специалисты.

Ранее стало известно о новой схеме: теперь мошенники атакуют казахстанских пользователей Netflix. По данным "Лаборатории Касперского", эксперты обнаружили локализацию известной скам-рассылки на казахский язык.

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