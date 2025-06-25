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Общество

К казахстанцам обратилось МВД из-за интернет-мошенников

К казахстанцам обратилось МВД из-за интернет-мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 17:17 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 25 июня 2025 года, гражданам рассказали о самых распространенных уловках интернет-мошенников и напомнили, как защитить себя от обмана, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, особенно уязвимыми остаются пожилые люди и молодежь, активно использующие цифровые сервисы без должной осторожности.

"Сегодня обман может поджидать буквально в каждом устройстве с выходом в интернет. Только за этот месяц в стране зарегистрировано около 2 тыс. интернет-мошенничеств. Чтобы обезопасить себя, важно знать схемы, на которые чаще всего попадаются казахстанцы", – сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суйинбай.

По данным полиции, злоумышленники чаще всего:

  • публикуют фальшивые объявления о продаже уцененных товаров;
  • представляются операторами сотовой связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов, медицинских учреждений, коммунальных служб и служб доставки;
  • под разными предлогами, включая угрозы об уголовном преследовании, просят перевести деньги на так называемые "безопасные счета";
  • предлагают вложения в инвестиционные проекты с гарантированной прибылью;
  • выдают себя за юристов, обещая вернуть деньги, украденные другими мошенниками;
  • обращаются за деньгами якобы от имени родственников, друзей или родителей больного ребенка, взламывая мессенджеры;
  • размещают объявления о работе за рубежом, просят предоплату за оформление документов, страховку, визу;
  • предлагают аренду дач и коттеджей по заниженной цене, отказываясь показывать жилье лично и заключать договор;
  • публикуют посты якобы от имени родителей больного ребенка или ветеранов, часто с эмоциональными фото.

Как защитить себя:

  • Всегда проверяйте продавца: читайте отзывы, уточняйте данные, связывайтесь по видеосвязи.
  • Никогда не переводите деньги под давлением – ни за товары, ни по "указанию" "банков" или "правоохранителей".
  • Не доверяйте инвестиционным предложениям с обещаниями безрисковой прибыли.
  • Проверяйте юридические компании и "помощников" по возврату денег – часто это повторные мошенники.
  • Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.
  • Не верьте звонкам с угрозами отключения связи или блокировки номера.
  • Меняйте пароли, активируйте 3D-защиту и используйте функции безопасности в онлайн-банкинге.
  • Помните: полиция не проводит никаких "операций" по телефону.
"Полиция призывает граждан сохранять бдительность, делиться информацией с близкими и в случае подозрений обращаться в органы внутренних дел".Пресс-служба МВД РК

23 июня 2025 года на расширенной коллегии правоохранительных органов глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить контроль за банковскими счетами и продажей SIM-карт из-за роста интернет- и телефонных мошенничеств.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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