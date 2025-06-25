К казахстанцам обратилось МВД из-за интернет-мошенников

Фото: polisia.kz

В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 25 июня 2025 года, гражданам рассказали о самых распространенных уловках интернет-мошенников и напомнили, как защитить себя от обмана, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, особенно уязвимыми остаются пожилые люди и молодежь, активно использующие цифровые сервисы без должной осторожности. "Сегодня обман может поджидать буквально в каждом устройстве с выходом в интернет. Только за этот месяц в стране зарегистрировано около 2 тыс. интернет-мошенничеств. Чтобы обезопасить себя, важно знать схемы, на которые чаще всего попадаются казахстанцы", – сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суйинбай. По данным полиции, злоумышленники чаще всего: публикуют фальшивые объявления о продаже уцененных товаров;

представляются операторами сотовой связи, сотрудниками банков, правоохранительных органов, медицинских учреждений, коммунальных служб и служб доставки;

под разными предлогами, включая угрозы об уголовном преследовании, просят перевести деньги на так называемые "безопасные счета";

предлагают вложения в инвестиционные проекты с гарантированной прибылью;

выдают себя за юристов, обещая вернуть деньги, украденные другими мошенниками;

обращаются за деньгами якобы от имени родственников, друзей или родителей больного ребенка, взламывая мессенджеры;

размещают объявления о работе за рубежом, просят предоплату за оформление документов, страховку, визу;

предлагают аренду дач и коттеджей по заниженной цене, отказываясь показывать жилье лично и заключать договор;

публикуют посты якобы от имени родителей больного ребенка или ветеранов, часто с эмоциональными фото. Как защитить себя: Всегда проверяйте продавца: читайте отзывы, уточняйте данные, связывайтесь по видеосвязи.

Никогда не переводите деньги под давлением – ни за товары, ни по "указанию" "банков" или "правоохранителей".

Не доверяйте инвестиционным предложениям с обещаниями безрисковой прибыли.

Проверяйте юридические компании и "помощников" по возврату денег – часто это повторные мошенники.

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.

Не верьте звонкам с угрозами отключения связи или блокировки номера.

Меняйте пароли, активируйте 3D-защиту и используйте функции безопасности в онлайн-банкинге.

Помните: полиция не проводит никаких "операций" по телефону. "Полиция призывает граждан сохранять бдительность, делиться информацией с близкими и в случае подозрений обращаться в органы внутренних дел". Пресс-служба МВД РК 23 июня 2025 года на расширенной коллегии правоохранительных органов глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить контроль за банковскими счетами и продажей SIM-карт из-за роста интернет- и телефонных мошенничеств.

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