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Большой водой пугают астанчан

Астана, паводки, Жибек Жолы, подтопления, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 15:07 Фото: freepik
В мессенджерах распространяют информацию о том, что, если не остановить паводок в селе рядом со столицей, вода затопит город, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о селе Жибек Жолы в Акмолинской области.

"Сейчас, если воду не остановят в Жибек Жолы, то вода пойдет по степи и город затопит, все населенные пункты. Дамба Вячеславская полная, если не выдержит, то смоет всех нас. Вода пошла в Куйгенжар, Ишим переполнен! Нужна мужская сила, не успевают дамбу поднять и мешками обложить, даже мешки наполнять не успевают! Разошлите по чатам, пусть люди подтягиваются! Студенты и дети приезжают из города! Неужели не может прийти на помощь взрослое население с города! ЧС из Караганды приехали, Нацгвардия, волонтеры добровольцы! Нужно меняться, они устают!" – указано в распространяемом сообщении.

В акимате Аршалынского района отреагировали на эту рассылку.

"Информация о нехватке трудовых ресурсов в работах по паводкам является недостоверной. Сегодня в борьбе с паводками задействовано 48 единиц крупногабаритной техники, 150 человек из состава ОЧС, МИО, волонтеров, жителей села Жибек Жолы. В связи с этим сообщаем, что на данном этапе работ трудовые ресурсы имеются в полном объеме. В случае необходимости дополнительной помощи через официальных лиц и активистов с. Жибек Жолы будет сделано соответствующее объявление", – прокомментировали в акимате.

На сегодняшний день ситуация под контролем, заверили там.

По данным Минводы и ирригации, по состоянию на 11 апреля среднее наполнение двух крупных водохранилищ Акмолинской области составляет 99%, оба объекта работают в транзитном режиме.


"В Астанинском водохранилище продолжаются работы по безопасному пропуску воды... ... Для снижения риска подтопления микрорайонов поселка Жибек Жолы и безопасного пропуска вод решено увеличить сброс из контррегулятора до 50 кубометров в секунду. Ежечасный мониторинг паводковой обстановки продолжается", – сообщили в ведомстве.

8 апреля в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщали, что рисков подтопления Астаны не имеется.

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