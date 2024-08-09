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Косшы затопило дождевыми водами

откачка воды в Косшы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 21:32 Фото: скриншот видео
9 августа из-за ливней затопило ряд улиц в городе Косшы Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Спасатели проводят работы по откачке дождевой воды в микрорайоне Лесная Поляна.

"На данный момент откачкой воды занимаются спасатели и сотрудники местных исполнительных органов региона", – рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что ливни с грозой, шквал и град прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана.

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Акмолинская область Косшы 2024 год Спасатели
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