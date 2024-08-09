Косшы затопило дождевыми водами
Фото: скриншот видео
9 августа из-за ливней затопило ряд улиц в городе Косшы Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
Спасатели проводят работы по откачке дождевой воды в микрорайоне Лесная Поляна.
"На данный момент откачкой воды занимаются спасатели и сотрудники местных исполнительных органов региона", – рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области.
Ранее сообщалось, что ливни с грозой, шквал и град прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана.
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