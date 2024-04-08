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Законодательство РК

Есть ли риск подтопления Астаны

Есть ли риск подтопления Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 11:19 Фото: pixabay
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов с акимами Астаны Женисом Касымбеком и Акмолинской области Маратом Ахметжановым проверил текущую паводковую ситуацию. Об этом 8 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Проверено состояние Астанинского контррегулятора, предназначенного для пропуска паводковых вод через Астану и защиты от возможных подтоплений. Кроме того, было осмотрено состояние озера Майбалык и Вячеславского водохранилища.

На Астанинском контррегуляторе было доложено, что сброс воды сейчас составляет 30 кубометров в секунду. Приточность к контррегулятору – 248 кубометров в секунду. Сегодня планируется увеличение сброса контррегулятора до 40 кубометров в секунду.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, ситуация стабильная и находится на контроле, рисков подтопления Астаны не имеется.

Олжасу Бектенову также доложили о ситуации на Астанинском водохранилище.

Сброс воды осуществляется на уровне 400 кубометров в секунду, объем водохранилища составляет 409 млн кубометров. По Преображенскому узлу пик прошел, приточность по реке Нура к узлу идет на спад: в данный момент проходит 1400 кубометров в секунду. Сейчас идет планомерное растекание водных масс по устью реки Нура.

Акиматами Астаны и Акмолинской области ведутся совместные работы по предупреждению подтоплений близлежащих населенных пунктов и города.

В селе Тайтобе завершаются работы по укреплению обвалования, которое послужило основной защитой от паводка. К существующей дамбе в 2400 м в этом году возвели новую длиной 1200 м и высотой 2,5 м.

Оперативным штабом осуществляется мониторинг за паводковой обстановкой в Астане, Косшы и селе Тайтобе, с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.

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Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, в каких регионах страны продолжится подъем уровня воды в реках. Подробности по ссылке.

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