Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Реки близ Алматы могут выйти из берегов

Реки близ Алматы могут выйти из берегов, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 16:14 Фото: pxhere
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы выступил с важным заявлением. Согласно нему, жителей горных районов близ Алматы предупреждают о возможных подтоплениях, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в связи с сильными осадками в период с 12 апреля в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках.

"При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления", – заявили в ДЧС.

Кроме того, в ведомстве напомнили жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по близлежащей территории.

Ранее спасатели уже обращались к алматинцам. Тогда жителей и гостей города предупредили о дождях с грозами.

Читайте также

Очередные выплаты от Токаева &quot;гарантируют&quot; казахстанцам
Очередные выплаты от Токаева "гарантируют" казахстанцам
Чиновника с лопатой в руках обсуждают в Казнете
Чиновника с лопатой в руках обсуждают в Казнете
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: