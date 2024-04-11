Реки близ Алматы могут выйти из берегов
Фото: pxhere
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы выступил с важным заявлением. Согласно нему, жителей горных районов близ Алматы предупреждают о возможных подтоплениях, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в связи с сильными осадками в период с 12 апреля в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках.
"При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления", – заявили в ДЧС.
Кроме того, в ведомстве напомнили жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по близлежащей территории.
Ранее спасатели уже обращались к алматинцам. Тогда жителей и гостей города предупредили о дождях с грозами.
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