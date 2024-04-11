Реки близ Алматы могут выйти из берегов

Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы выступил с важным заявлением. Согласно нему, жителей горных районов близ Алматы предупреждают о возможных подтоплениях, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в связи с сильными осадками в период с 12 апреля в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках.

"При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления", – заявили в ДЧС.

Кроме того, в ведомстве напомнили жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по близлежащей территории.

Ранее спасатели уже обращались к алматинцам. Тогда жителей и гостей города предупредили о дождях с грозами.