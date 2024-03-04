ДЧС Алматы: Угроза повторных афтершоков сохраняется
Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев выступил с еще одним заявлением, сообщает Zakon.kz.
Главный спасатель города заявляет, что есть угроза повторных афтершоков.
Он повторяет: надо сохранять спокойствие.
"Уважаемые жители и гости города Алматы. В ДЧС развернут оперативный штаб под руководством акима Ерболата Досаева. В данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков. Просим сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности". Нурлан Атыгаев
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