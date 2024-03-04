ДЧС Алматы: Угроза повторных афтершоков сохраняется

Фото: Zakon.kz

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев выступил с еще одним заявлением, сообщает Zakon.kz.

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