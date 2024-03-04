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ДЧС Алматы: Угроза повторных афтершоков сохраняется

ДЧС Алматы: Угроза повторных афтершоков сохраняется, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:31 Фото: Zakon.kz
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Нурлан Атыгаев выступил с еще одним заявлением, сообщает Zakon.kz.

Главный спасатель города заявляет, что есть угроза повторных афтершоков.

Он повторяет: надо сохранять спокойствие.

"Уважаемые жители и гости города Алматы. В ДЧС развернут оперативный штаб под руководством акима Ерболата Досаева. В данный момент сохраняется угроза повторных афтершоков. Просим сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности". Нурлан Атыгаев

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Утром 4 марта 2024 года в Алматы произошло землетрясение силой 5 баллов. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.

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