Очередные "выплаты от Токаева" обещают казахстанцам злоумышленники

В социальных сетях появилось много рекламы, где казахстанцам обещают возвратить деньги, украденные брокерами-мошенниками. Злоумышленники уверяют, якобы, если подать апелляцию, то средства помогут возвратить в течение нескольких дней, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в объявлениях также рассказывается о программе по возврату средств обманутым, которую будто бы поручил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Stopfake.kz

Специалисты подчеркивают, что подобная реклама размещена с одной-единственной целью – заполучить персональные данные пользователей.

"Поручение Касым-Жомарта Токаева о создании специальной программы помощи гражданам, ставшим жертвой мошенников, – тоже выдумка. На официальном сайте главы государства нет ни одной новости на эту тему", – сказано в публикации Stopfake.kz.

Злоумышленники предлагают на своих сайтах запустить процедуру чарджбэка.

Это оспаривание платежа по банковской карте, с которым человек не согласен.

"Следовательно, пользователь должен будет оставить свои личные данные, чего делать категорически нельзя", – заключили эксперты.

Ранее житель Петропавловска рассказал, как интернет-мошенник обиделся на него.