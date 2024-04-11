Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Очередные "выплаты от Токаева" обещают казахстанцам злоумышленники

Очередные выплаты от Токаева &quot;гарантируют&quot; казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 17:09 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось много рекламы, где казахстанцам обещают возвратить деньги, украденные брокерами-мошенниками. Злоумышленники уверяют, якобы, если подать апелляцию, то средства помогут возвратить в течение нескольких дней, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в объявлениях также рассказывается о программе по возврату средств обманутым, которую будто бы поручил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Очередные выплаты от Токаева "гарантируют" казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 17:09

Фото: Stopfake.kz

Специалисты подчеркивают, что подобная реклама размещена с одной-единственной целью – заполучить персональные данные пользователей.

"Поручение Касым-Жомарта Токаева о создании специальной программы помощи гражданам, ставшим жертвой мошенников, – тоже выдумка. На официальном сайте главы государства нет ни одной новости на эту тему", – сказано в публикации Stopfake.kz.

Злоумышленники предлагают на своих сайтах запустить процедуру чарджбэка.

Это оспаривание платежа по банковской карте, с которым человек не согласен.

"Следовательно, пользователь должен будет оставить свои личные данные, чего делать категорически нельзя", – заключили эксперты.

Ранее житель Петропавловска рассказал, как интернет-мошенник обиделся на него. 

Читайте также

Дархан Сатыбалды обратился к казахстанцам с важным заявлением
Дархан Сатыбалды обратился к казахстанцам с важным заявлением
Чиновника с лопатой в руках обсуждают в Казнете
Чиновника с лопатой в руках обсуждают в Казнете
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: