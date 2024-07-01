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Очередной "благотворительный фонд" обещает казахстанцам соцвыплаты

Очередной &quot;благотворительный фонд&quot; обещает казахстанцам соцвыплаты, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 10:02 Фото: Zakon.kz
В казахстанских социальных сетях вновь активизировались мошенники. Аферисты от имени некого официального благотворительного фонда Казахстана (ОБФ) обещают социальные выплаты всем казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

StopFake предупреждает, что доверять этой рекламе нельзя, как и нельзя и переходить по сомнительным ссылкам.

"Список фондов, которые действуют на территории нашей страны, размещен на портале электронного правительства еGov.kz. Согласно ему, в Казахстане нет организации, зарегистрированной под названием "Официальный благотворительный фонд" (ОБФ).

При попытке перейти на указанный в объявлении сайт поисковая система выдает предупреждение, что сайт может быть опасен.

"Этот сайт может выдавать себя за популярный сервис или сайт известной организации, чтобы выманить конфиденциальные данные посетителей (пароли, номера банковских карт и т. д.)".

Если пользователь игнорирует предупреждение и все же перейдет по ссылке, то в новом окне будет указана якобы причитающаяся ему сумма и предложение связаться с юристом. То есть предлагается оставить свои персональные данные.

Мошенники используют их, чтобы снять деньги с вашего банковского счета.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана заявили, что информация о выплате казахстанцам 50 тыс. тенге от социального фонда – фейк.

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