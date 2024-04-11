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В Алматы готовятся к сильному дождю

В Алматы готовятся к сильному дождю, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 18:56 Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы рассказали, как южную столицу готовят к сильному дождю, который ожидается с 5:00 до 8:00 12 апреля. Высота осадков достигнет до 15 мм, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", дождь в мегаполисе продлится до обеда.

"Для предупреждения и ликвидации подтоплений планируется выход 433 единиц техники, 18 мотопомп и 830 дорожных рабочих. В целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям будет задействовано 52 оперативные мобильные бригады", – рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

В связи с ухудшением погодных условий власти Алматы не рекомендуют водителям "парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи".

"Во избежание подтоплений убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы".Пресс-служба акимата Алматы

В случае подтопления каких-либо участков для принятия оперативных мер реагирования жители и гости Алматы могут обратиться в акиматы района или написать сообщение по номеру в WhatsApp +7 (706) 689-88-98.

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Ранее сообщалось, что в Алматы снова прогнозируют дожди и грозы. В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) выступили с рекомендациями к жителям. Подробности по ссылке.

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