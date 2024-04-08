Пенсионер из Актобе спас город от наводнения

Пенсионер-крановщик из Актобе помог родному городу справиться с внештатной ситуацией. О необычном случае рассказали Zakon.kz в пресс-службе правительства.

Шынгыстау Абдиев – техник-механик по специальности, 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком. В декабре прошлого года вышел на пенсию. Когда в регионе начались паводки, именно его профессионализм и опыт помогли справиться с внештатной ситуацией и спасти город от затопления.

Отмечено, что ранее в период паводков специалисты Казводхоза открывали только один шлюз на плотине. Всего их пять, пропускная способность каждого достигает 600 куб. м/с. В связи с огромным притоком воды 28 марта было принято решение о сбросе воды до 1 тыс. куб. м/с. Для открытия второго затвора необходимо было передвинуть козловой кран. Машина, которая весит 126 тонн и передвигается по рельсам, оказалась в неисправном состоянии.

"Когда специалисты начали кран запускать, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас все не получается. Стал спрашивать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь. Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом, нам удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город". Глава Казводхоза по Актюбинской области Ринат Шауенов

Сам Абдиев говорит, что впервые видел, чтобы вода прибывала с такой скоростью.

"За 12 часов водохранилище заполнилось. В 1993 году, помню, скорость была 1250 куб. м/с, но в этот раз – 1700 куб. м/с. Буквально за 2-3 часа нам удалось быстро спустить воду. Вовремя все успели сделать и отрегулировать". Шынгыстау Абдиев

Примечательно, что специалиста сразу же пригласили вернуться в Казводхоз. С 29 марта он приступил к работе крановщика.

Ранее в Казнете завирусилось видео, как в селе Бейбарыс, что в пригороде Атырау, в числе волонтеров оказалась и бабушка, которая вместе с сотрудниками местной школы помогала раскрывать мешки, чтобы их было легче наполнять землей. Помощницей оказалась 92-летняя жительница села Бейбарыс, труженица тыла Кожиева Орынша Токтыбаккызы. Аким области лично поблагодарил женщину.