Торговая сеть завысила цены на продукты в Атырау во время масштабных паводков

Департамент торговли и защиты прав потребителей Атырауской области привлек бизнесменов к административной ответственности за повышение цен на продовольственные товары социального значения, сообщает Zakon.kz.

По информации Оперативного штаба по паводкам региона, за период со 2 по 8 апреля одна торговая сеть и один субъект розничной торговли были привлечены к ответственности по части 1 статьи 204-4 Кодекса об административных правонарушениях.

"Цены на продовольственные товары социального значения и дальше будут оставаться под контролем. Те, кто необоснованно поднял цену, будут привлечены к ответственности", – заявил руководитель управления торговли и защиты прав потребителей Атырауской области Алем Уалиев.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана Омарасхаб Ахмедов приехал в Атыраускую область, чтобы помочь с мешками. Мужчина решился на многочасовую поездку, когда прочитал сообщения о том, что в Казахстане начались паводки и в приграничной к России области не хватает мешкотары для берегоукрепительных работ.