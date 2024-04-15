В Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 16 апреля

Синоптики сообщили, что 16 апреля, во вторник, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в Астане, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в столице будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что в Астане в реке Есиль поднялся уровень воды. Городские власти заверили, что паводковая ситуация стабильная. Угроза подтопления жилых домов и других объектов в столице отсутствует.