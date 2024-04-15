В Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 16 апреля
Фото: unsplash
Синоптики сообщили, что 16 апреля, во вторник, неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются лишь в Астане, передает Zakon.kz.
Метеорологические условия в столице будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
- детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
- Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщалось, что в Астане в реке Есиль поднялся уровень воды. Городские власти заверили, что паводковая ситуация стабильная. Угроза подтопления жилых домов и других объектов в столице отсутствует.
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