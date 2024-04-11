Погода на 12 апреля: в Астане ожидается мороз, в Алматы и Шымкенте – ливень с грозой

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы, Шымкенте и, в целом, по стране в предстоящую пятницу, 12 апреля 2024 года.

Согласно прогнозу, в столице ожидается мороз, а в двух крупнейших мегаполисах страны – ливень с грозой:

в Астане – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +7+9°С;

– переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +7+9°С; в Алматы – переменная облачность, утром и днем – дождь, временами – сильный, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С;

– переменная облачность, утром и днем – дождь, временами – сильный, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С; в Шымкенте – переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +19+21°С.

Синоптики отметили, что неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана обусловят атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди.

"На юге, юго-востоке страны – сильный дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), на востоке, в центре республики прогнозируются осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке гололед, на юге, юго-востоке грозы, на юго-западе-днем пыльная буря". РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Алматы снова прогнозируют дожди и грозы. В связи с этим в городском ДЧС выступили с рекомендациями к жителям.

Материал по теме Реки близ Алматы могут выйти из берегов

Позднее власти южной столицы рассказали, как мегаполис готовят к сильному дождю, который ожидается с 5:00 до 8:00 12 апреля.