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Общество

Новый формат школьных учебников с использованием ИИ хотят разработать в Казахстане

Школьные учебники, школьные книги, школьный учебник, школьное образование , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 11:44 Фото: akorda.kz
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 8 сентября 2026 года рассказала о планах разработать школьные учебники нового формата с использованием искусственного интеллекта. Пилотный проект планируют представить в ноябре 2026 – январе 2027 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили у министра, почему к началу учебного года не удалось решить проблемы с работой электронных дневников, а также подняли вопрос качества школьных учебников. В частности, родители жалуются на разные размеры книг и качество переплета: некоторые учебники из-за мягких обложек быстро изнашиваются, а разные форматы создают сложности при выборе рюкзаков и обложек.

"Да, такая проблема есть. Сейчас мы рассматриваем возможность с помощью искусственного интеллекта сформировать новый формат учебников. У нас уже проходит апробация пилотного проекта в 40 школах – это Yello либо Oqulyq, где все наши учебники объединены на одной платформе. Что касается учебников, в этом году Министерство просвещения провело большую аналитическую работу. Мы выявили около 700 ошибок. Сейчас поэтапно совместно с издательствами идет работа над новыми изданиями", – сказала Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, в ряде регионов, в том числе в Шымкенте, родители жаловались, что новые учебники еще не были предоставлены.

"Мы оперативно отреагировали. На данном этапе эти учебники уже выкуплены и на этой неделе будут доведены до учащихся. Что касается рюкзаков и единого формата учебников, мы эту проблему знаем и изучаем. Возможно, ее решением станет проект единой платформы. Что касается LMS-систем, сейчас у нас функционируют четыре системы. В соответствии с законом об образовании местные исполнительные органы вправе самостоятельно выбирать ту или иную систему. Поэтому ответственность за ее функционирование, качество работы и персональные данные несет местный исполнительный орган", – продолжила она.

Представители СМИ также уточнили, следует ли по вопросам работы электронных дневников обращаться в местные исполнительные органы и когда можно ожидать введения единого стандарта для школьных учебников.

"Мы сейчас над этим работаем. Думаю, в ноябре – январе мы уже покажем пилотный проект. Мы работаем над ним совместно с нашей подведомственной организацией и 15 издательствами. Возможно, уже в январе мы вам его покажем", – ответила министр.

Ранее стало известно, что систему подготовки кадров намерены перестроить в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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