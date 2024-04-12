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Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане

Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 11:52 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по стране на 13-15 апреля 2024 года. По данным метеорологов, на юге и юго-востоке Казахстана пройдет сильный дождь, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении от метеослужбы сказано, что большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов.

"Сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. В ночные часы на северо-западе, севере и в центре страны возможен дождь с переходом в снег. Сильный дождь прогнозируется весь период на юге, 14-15 апреля – на юго-востоке страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике усилится порывистый ветер.

"В ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем в западных, южных регионах ожидаются грозы. В температурном фоне резких изменений не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В Абайской и Восточно-Казахстанской областях иная погода: там не ожидается осадков.

Ранее в РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по паводкам.

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Стоит отметить, что в восьми регионах страны действует 34 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

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