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На выходных в Казахстане ожидаются кратковременные дожди

На выходных в Казахстане ожидаются кратковременные дожди, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:21 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на 20-22 апреля 2024 года. Согласно данным метеорологов, на юге страны пройдут кратковременные дожди.

Также сказано, что в большинстве областей страны осадков не ожидается.

"В горных районах юга и юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. В западных и южных областях усилится порывистый ветер с пыльной бурей".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Специалисты подчеркнули, что в двух областях страны будет жарко.

"Дневная температура будет прогреваться на западе и юге до +25+32°, на севере и в центре до +20+28°, а на востоке страны небольшое повышение до +17+25°".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Днем ранее, 18 апреля, синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на май 2024 года. Согласно ему, на юге страны температура прогреется до 40 градусов.

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