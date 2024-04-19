На выходных в Казахстане ожидаются кратковременные дожди

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на 20-22 апреля 2024 года. Согласно данным метеорологов, на юге страны пройдут кратковременные дожди.

Также сказано, что в большинстве областей страны осадков не ожидается.

"В горных районах юга и юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. В западных и южных областях усилится порывистый ветер с пыльной бурей". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Специалисты подчеркнули, что в двух областях страны будет жарко.

"Дневная температура будет прогреваться на западе и юге до +25+32°, на севере и в центре до +20+28°, а на востоке страны небольшое повышение до +17+25°". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Днем ранее, 18 апреля, синоптики опубликовали консультативный прогноз погоды на май 2024 года. Согласно ему, на юге страны температура прогреется до 40 градусов.