Токаев намерен вернуть казахстанских ученых из-за рубежа

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским ученым, находящимся за границей. Свое обращение президент озвучил на заседании Национального совета по науке и технологиям, сообщает Zakon.kz.

12 апреля 2024 года он уточнил, что на мероприятии прозвучало мнение о том, что важно возвращать в Казахстан наших ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах.

"Поддерживаю это предложение и приглашаю наших соотечественников продолжить свои исследования в Казахстане. Со своей стороны государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, такие призывы в адрес ученых, работающих за рубежом, звучат не впервые.

"К этому вопросу нужно подходить вдумчиво, ура-патриотизм здесь не уместен, поскольку наука стала глобальной по своему масштабу и характеру. Тем не менее Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении глава государства уточнил, что высокообразованные люди, востребованные ученые часто эмигрируют в другие государства в поисках хорошего заработка, лучших условий для исследований или просто нового опыта.

"Приток сильных ученых дает импульс развитию страны и позволяет существенно улучшить качество человеческого капитала. Это наглядно показывает мировой опыт. Следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для плодотворной деятельности у нас в стране. В целом, убежден, что созидательное партнерство государства, научного сообщества и бизнеса станет ключом к успеху отечественной науки". Касым-Жомарт Токаев

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