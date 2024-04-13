Президент выразил соболезнования родным и близким Абдимомына Желдибаева
Фото: Министерство культуры и информации РК
13 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов "Парасат", "Құрмет" и "Достық" Абдимомына Желдибаева, сообщает Zakon.kz.
"Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя. Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны. Знаменитый кюй "Ерке сылқым" и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание. Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти", – говорится в телеграмме.
Известный кюйши-композитор, автор популярного произведения "Ерке сылқым" Абдимомын Желдибаев скончался на 90-м году жизни, 12 апреля 2024 года.
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