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Бозумбаев проверил готовность ЗКО к пику половодья

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 23:36 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер Канат Бозумбаев совершил облет Уральска и русла реки Жайык до границы с Россией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба правительства, 13 апреля на реке Жайык на гидрологическом посту Уральска уровень воды составил 743 см при опасном уровне в 850 см. На большинстве внутренних рек области пики половодья прошли.

Начало пика половодья на реке Жайык в связи с поступлением воды с РФ ожидается 17 апреля через гидропост с. Январцево. В Уральск поступление воды прогнозируется 20-21 апреля.

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 23:36

Фото: primeminister.kz

В этой связи Канат Бозумбаев поручил привлечь дополнительно 750 единиц техники в ЗКО для готовности к пику половодья. Из них 100 планируется направить населенным пунктам вверх по течению реки Жайык, 500 – для Уральска и еще 150 – вниз по течению реки. Кроме этого, дано поручение укрепить дамбы и заградительные сооружения вокруг населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что "Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана. Кроме того, спасатели эвакуируют жителей одного из микрорайонов Петропавловска. На месте находятся алматинские спасатели, которые поделились кадрами спасения людей и животных в СКО.

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