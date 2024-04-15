Избивший экс-супругу в Алматы мужчина записал обращение с извинениями

Несколько дней назад казахстанцы стали свидетелями очередной сцены домашнего насилия. Тогда на кадрах во дворе одного из жилых комплексов Алматы мужчина жестоко избил свою бывшую жену, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Алматы заявили, что провели проверку.

Сам же экс-супруг решил записать обращение и объяснить свои действия.

"Уважаемые казахстанцы. Я – Ким Александр. Записываю обращение в связи с недавним видео, где запечатлен конфликт между мной и экс-супругой Салтанат. В первую очередь, я хочу попросить прощения у ее родителей и близких родственников. Мой поступок ничем не оправдывается. Не должен был поднимать руку на Салтанат. Это видео никак не оправдывает меня. Просто хочу объяснить ситуацию: что и как произошло". Александр Ким

Далее он рассказал о прожитых годах с Салтанат.

"Мы с ней прожили 11 лет. У нас была примерная семья. Мы любили друг друга. У нас было все, о чем может мечтать молодая семья. Салтанат родила мне четверых детей. Как у всех, у нас были ссоры. Одна из них переросла в развод, но чувства никуда не делись". Александр Ким

В продолжении он подчеркивает, что в начале апреля 2024 года выехал к экс-супруге в Алматы.

"Она ждала меня. По приезде мы встретились, все было нормально. В один момент я попросил ее телефон. И на фото увидел, что она стоит с не известным мне мужчиной. Я сам не понял, что на меня нашло. Наверное, это было чувство ревности: я разбил ее телефон". Александр Ким

Александр подчеркивает: "Зрителям могло показаться, что я нанес ей сильный удар".

"Однако я лишь сильно размахнулся. Но я ее не бил. Не жду, что вы мне поверите. В тот момент эмоции взяли вверх. Я сразу вернулся в Тараз. О заявлении узнал, когда было опубликовано видео. У нее на лице нет ран и ссадин. Я готов к справедливому наказанию. Не хочу, чтобы на волне судебного заседания в отношении Куандыка Бишимбаева я был подвергнут публичному порицанию, встав с ним в один ряд. Но хочу отметить, что после случившегося у моей экс-жены стало больше подписчиков. Домашнее насилие – одна из острых и злободневных тем. Поднимать руку на женщину нельзя. Знаю и корю себя". Александр Ким

Подробностями семейного конфликта 12 апреля 2024 года поделилась руководитель ЧФ "Дети под защитой" Жанна Ахметова. Она уточнила, что Салтанат после 11 лет брака решилась на развод.

"Еле как вырвавшись из его лап, взяв детей, она переехала из Тараза в Алматы. Теперь он приезжает и преследует ее здесь, заставляет вернуться", – заявила Ахметова.

Напомним, что 11 апреля 2024 года Парламент Казахстана принял закон о семейно-бытовом насилии. Цель закона – усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.