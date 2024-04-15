Число мигрировавших в Казахстан для работы выросло более чем в два раза

В 2023 году в Казахстан прибыли 24,4 тыс. человек трудоспособного и пенсионного возраста, что на 43,3% больше, чем годом ранее. В то же время выбыли 11,6 тыс. человек соответствующей возрастной категории – на 36,9% меньше, чем в январе-декабре предыдущего года, сообщает Zakon.kz.

Из числа прибывших 4,3 тыс. человек указали при регистрации, что переехали в Казахстан с целью работы. Их численность выросла в 2,6 раза, пишет finprom. Отмечается, что чаще всего эти люди выбирали для проживания Алматы (1,9 тыс. человек), Западно-Казахстанскую область (771 человек) и Астану (610 человек). Меньше всего трудовых мигрантов прибыло в Алматинскую и Абайскую области.



Большинство иностранцев, работающих в Казахстане, – граждане Китая: 4,1 тыс. человек – на 20,8% больше, чем годом ранее. Далее идут Индия (1,2 тыс. человек), Турция (1,1 тыс. человек) и Узбекистан (908 человек).

Чаще всего иностранная рабочая сила занята в сфере строительства: 4,3 тыс. человек – на 22,1% меньше, чем годом ранее. Кроме того, в число популярных отраслей входят обрабатывающая промышленность (1,4 тыс., плюс 55,2%), горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (1,3 тыс., минус 10,4%), агропромышленный комплекс (834 человек, плюс 30,1%), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (809 человек, минус 18,7%).



В целом, как пишет издание, к 1 марта 2024 года года в Казахстане насчитывалось 1,6 тыс. работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На этих предприятиях работает более 459 тыс. граждан Казахстана. Это 99,5% от общей численности работников. А также 13,1 тыс. иностранных граждан – на 2,4% меньше, чем годом ранее.



Численность иностранцев, работающих руководителями и их заместителями, выросла на 0,4% за год, до 567 человек. Численность руководителей структурных подразделений уменьшилась на 10,4%, до 2,7 тыс. человек.

В стране также работают 5,8 тыс. иностранных специалистов – на 19,8% меньше, чем годом ранее. Квалифицированных рабочих насчитывалось 580 человек, сезонных работников – 798 человек, а в рамках корпоративного перевода трудились 2,7 тыс. человек.

Фото: finprom

12 апреля в Бюро нацстатистики поделились данными, сколько человек и откуда переехали в Казахстан в 2023 году. Сообщалось, что на постоянное место жительства в страну прибыли 25 387 человек, а количество лиц, выбывших из страны, составило 16 094 человека.

