Международное исследование для оценки ключевых навыков школьников стартовало в Казахстане

С 24 ноября по 5 декабря 2025 года пройдет международное исследование ОЭСР "PISA для школ". В нем принимают участие 1000 организаций образования по всему Казахстану и более 40 тыс. казахстанских учащихся, достигших 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Исследование основывается на методологии традиционного PISA и оценивает ключевые навыки по трем направлениям грамотности: чтение, математика и естествознание, предоставляя всестороннюю картину внешней оценки на уровне отдельных образовательных организаций. Также оно позволяет выявить факторы, влияющие на академическую успеваемость учащихся.

"PISA для школ – это ежегодное исследование. В отличие от традиционного исследования PISA, здесь проводится внешняя оценка на уровне каждой школы. Затем предоставляется отчет руководству учебных заведений, который помогает организациям образования увидеть свои сильные и слабые стороны и принять эффективные меры в повышении качества обучения", – подчеркнул председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Серик Аширов.

PISA для школ проводится Организацией экономического сотрудничества и развития. В период с 2021 по 2024 год в нем приняли участие более 3000 организаций образования страны. Координатором исследования в Казахстане является Национальный центр исследований и оценки образования "Талдау" им. А. Байтұрсынұлы.

