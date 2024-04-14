Выплачивать компенсации ущерба пострадавшим от паводка начали в Актюбинской области

Согласно поручению главы государства, в Актюбинской области принимаются меры по максимально быстрому возмещению ущерба пострадавшим от паводка. Жители области уже получили первые выплаты. Никто из пострадавших не останется без помощи, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата региона, в специально созданные комиссии поступило 3180 заявлений от жителей шести районов и города Актобе, в которых были объявлены ЧС местного масштаба. Большая часть обратившихся с заявлениями граждан проживает в Алматинском районе областного центра.

"Члены комиссий делают все возможное для того чтобы максимально быстро проверить документы и получить заключение независимой оценочной компании. В настоящее время 14 жителям области уже перечислены компенсации на общую сумму более 33,2 млн тенге. Рассмотрение обращений продолжается. Ни одно заявление не останется без внимания", – говорится в сообщении.

Также в регионе продолжается выплата семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за паводка, единовременной социальной выплаты. На сегодня принято 1272 заявлений на назначение выплаты. 960 граждан уже получили социальную выплату на общую сумму 313 млн тенге. В целом, согласно предварительным расчетам, трем тысячам человек будет выплачено около 1 млрд тенге.

Фото: gov.kz

14 апреля на брифинге в Республиканском информационном штабе официальный представитель Министерства энергетики РК Шынгыс Ильясов рассказал о состоянии электрических сетей в подтопленных регионах страны.