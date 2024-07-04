В СКО члены комиссий по возмещению ущерба активно работают с пострадавшими от паводка

Общественная комиссия по возмещению ущерба пострадавшим от паводка продолжает работать в петропавловцами. 4 июля в городской акимат пришли те, кто по тем или иным причинам не получил выплату до 150 МРП, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что эти средства предусмотрены для покупки мебели и бытовой техники, а также других бытовых предметов.

"Объясню, почему эти люди не получили выплаты. Дело в том, что среди них те, кто потерял документы, те, кто вовремя не вступил в наследство. В их случае процедура с выплатой суммы до 150 МРП затянулась. Комиссия принимает всех, кто пришел. Ажиотажа нет, люди с пониманием относятся. Думаю, что на этой неделе мы вопрос с этой выплатой закроем", – рассказал член общественной комиссии по возмещению ущерба Имангали Татваев.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Родители Асии Мустафиной проживают в поселке Заречный. Дом предстоит восстановить. Женщина пришла в акимат, чтобы узнать, когда ее родители получат положенную выплату.

"40 лет до потопа в доме прожили родители. Они и сейчас в нем живут, говорят, что не хотят стеснять никого. Будем за свой счет восстанавливать, деньги нужны, занимаем. Мебель и технику не спасли, их предстоит приобрести заново. Знаю, что документы родителей в акимате, пойду узнавать насчет выплаты", – рассказала жительница Петропавловска Асия Мустафина.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Продолжается работа комиссии по оценке ущербе от паводка и в Кызылжарском районе. В нескольких селах вода зашла в 1546 домов. Порядка 1400 заявлений от граждан рассмотрены, рассказал заместитель акима Кызылжарского района Куандык Шакубаев.

"‎Иногда пострадавшие не согласны с расчетами, с техническим состоянием дома, поэтому идут повторные рассмотрения. Думаю, что в ближайшее время мы все заявления рассмотрим, каждый получит компенсацию за ущерб. Есть у людей вопросы по домам, которые находятся в пойме реки, выезжаем, смотрим. Дефектологи, бывает, по три раза и больше на осмотр выезжают. Каждый вопрос рассматриваем индивидуально"‎, – рассказал заместитель акима Кызылжарского района Куандык Шакубаев.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Олег Васильев занимается восстановлением трехэтажного дома в селе Тепличном. На комиссию в акимат Кызылжарского района приходил дважды.

"‎Уровень воды был порядка 3,5 м, ущерб колоссальный нанесен мне и другим сельчанам. Прошла комиссия, провели осмотр, техоценку. На первой комиссии были неточности, сегодня я был на комиссии снова, учли все мои пожелания, результатами я доволен. На ремонт мне выделят 9 млн. У меня затопило два этажа, всего около 280 квадратов, часть мебели спас, перенес на третий этаж. Выплаты все я получил"‎, – рассказал житель села Тепличное Кызылжарского района Олег Васильев.

Сельчанин уточнил, что получил все выплаты, предусмотренные для пострадавших от паводка.