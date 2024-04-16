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Митрополит Александр обратился к казахстанцам в связи с самым крупным бедствием за 80 лет

Митрополит Александр обратился к казахстанцам в связи с самым крупным бедствием за 80 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 10:16 Фото: mitropolia.kz
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в связи с масштабным наводнением в ряде регионов Казахстана обратился к гражданам страны, сообщает Zakon.kz.

Обращение митрополита Александра 16 апреля 2024 года распространило Агентство православных новостей.

"Большой скорбью отзывается в сердце каждого казахстанца случившаяся в нашей стране природная катастрофа. От небывалых по масштабам паводков пострадали десять областей страны – Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Улытауская. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев описал наводнение в республике как самое крупное бедствие за 80 лет. Невозможно без содрогания сердца смотреть на кадры из новостных лент. Тысячи человек подверглись смертельной опасности, лишились крова над головой, потеряли имущество. Уничтожены хозяйственные участки, повреждена инфраструктура, разрушены жилые дома".Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

По его словам, в результате разгула стихии в зоне подтопления оказались православные храмы, мечети, молитвенные дома традиционных конфессий, которые бережно и с любовью создавались верующим народом:

  • в Петропавловске пострадал старинный собор первоверховных апостолов Петра и Павла с уникальными иконами и утварью;
  • в Актобе – кафедральный собор во имя священноисповедника Николая Алма-Атинского и центральная воскресная школа;
  • в Уральске под угрозой существование Покровского женского монастыря.
"Выражаю слова сочувствия и усердно молюсь о скорейшем прекращении природного бедствия, об избавлении казахстанцев от последствий катастрофы. Духовенство и миряне православной церкви Казахстана стремятся всячески поддерживать пострадавших, трудятся в спасательных бригадах, организовывают сбор гуманитарной помощи. В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего многонационального и многоконфессионального общества. Пусть Господь укрепит телесные силы и благословит добровольцев, являющих истинную евангельскую любовь, милосердие и солидарность".Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

Он дал указания отделу по церковной благотворительности и социальному служению Митрополичьего округа активно проводить актуальную и значимую работу по оказанию помощи нуждающимся.

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Ранее главный научный сотрудник лаборатории природных опасностей Института географии и водной безопасности Николай Попов рассказал, почему Казахстан в этом году столкнулся с беспрецедентными паводками.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать по ссылке.

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