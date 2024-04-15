Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые

Главный научный сотрудник лаборатории природных опасностей Института географии и водной безопасности Николай Попов 15 апреля на брифинге в СЦК рассказал, что почему Казахстан в этом году столкнулся с беспрецедентными паводками, сообщает Zakon.kz.

По словам ученого, на силу паводка влияет в том числе количество выпавшего снега. В этом году снега, особенно в северных частях Казахстана, выше нормы в несколько раз.

"Исходя из этого, паводок связан, прежде всего, с интенсивным таянием, когда пришла весна. И еще важный момент: совпадение выпадения атмосферных осадков и предварительное увлажнение почвы. Если, особенно в тех метах, где перед снегом были заморозки, почва промерзла, то при таянии возникает такой слой, который позволяет воде быстро скатываться в реки. Исходя из этого формируется паводковая волна. В настоящее время мы видим, как по Есилю двигается такая волна", – сообщил он.

Такая же волна движется и по р. Жайык, которую формируют в основном талые воды, образовавшиеся на территории России.

"Паводок – это природный феномен. Вопрос в том, что это относительно редкое явление. И действительно за последние 80 лет такого не отмечалось. Гидрологи оперируют такими данными, как, например, повторяемость и обеспеченность. Обеспеченность – это в процентах: например, раз в сто лет такой паводок может быть, раз в пятьдесят лет. Эти все паводки просчитаны. Но заранее предугадать, когда это случится, очень сложно, потому что нужен прогноз не только текущего дня. Это не единичный случай. Северная Евразия вся под паводками находится. Очень много неприятностей на территории России, города затоплены. Такая картина и у нас. Отрадно, что Правительство не бросает людей в этой ситуации и направляло все силы и средства, чтобы обеспечить безопасность людей", – резюмировал ученый.

Ранее стало известно, как Западно-Казахстанская область готовится к большой воде. Группировка сил, сконцентрированных в регионе для проведения противопаводковых работ, превысила 6,3 тыс. человек.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

