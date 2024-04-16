В каких областях Казахстана талые воды топят трассы
Фото: primeminister.kz
В АО "НК "КазАвтоЖол" 16 апреля 2024 года рассказали о паводковой ситуации на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 9:00, в связи с потеплением и резким таянием снега, на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 6850 м в трех областях:
- Акмолинской,
- Костанайской,
- Северо-Казахстанской.
"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской) на протяженности 411 км", – говорится в сообщении.
В нацкомпании отметили, что в работах на республиканских дорогах задействованы 534 единицы техники и 1134 человека.
15 апреля 2024 года заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Галымжан Утенбаев рассказал, в каких областях ограничили движение транспорта из-за паводков. Подробности здесь.
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