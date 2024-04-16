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В каких областях Казахстана талые воды топят трассы

В каких областях Казахстана талые воды топят трассы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 09:23 Фото: primeminister.kz
В АО "НК "КазАвтоЖол" 16 апреля 2024 года рассказали о паводковой ситуации на автодорогах республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 9:00, в связи с потеплением и резким таянием снега, на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 6850 м в трех областях:

  • Акмолинской,
  • Костанайской,
  • Северо-Казахстанской.
"Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в пяти областях (Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской) на протяженности 411 км", – говорится в сообщении.

В нацкомпании отметили, что в работах на республиканских дорогах задействованы 534 единицы техники и 1134 человека.

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15 апреля 2024 года заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Галымжан Утенбаев рассказал, в каких областях ограничили движение транспорта из-за паводков. Подробности здесь.

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