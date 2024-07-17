Как казахстанцам подать заявление на назначение АСП
Из релиза за 17 июля следует, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.
"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)".Пресс-служба МТСЗН РК
В ведомстве напомнили, что АСП предусматривает:
- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5538 тенге) на каждого ребенка. На 1 июля текущего года дополнительная выплата назначена 109 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,9 млрд тенге;
- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
По состоянию на 1 июня АСП была назначена 352,2 тыс. человек из 66,5 тыс. семей.
В феврале 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть структуру и механизмы социальной поддержки населения, повысить эффективность и адресность социальной помощи. 23 мая стало известно, что Минтруда и соцзащиты населения разрабатывает механизм трансформации бизнес-процесса оказания адресной социальной помощи (АСП) с учетом определения совокупных доходов и расходов граждан.