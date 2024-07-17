Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как казахстанцам подать заявление на назначение АСП

Как казахстанцам подать заявление на назначение АСП, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 09:53 Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 июля 2024 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 355,3 тыс. человек из 67,1 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 60,5 млрд тенге. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 17 июля следует, что основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)".Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве напомнили, что АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5538 тенге) на каждого ребенка. На 1 июля текущего года дополнительная выплата назначена 109 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 2,9 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

По состоянию на 1 июня АСП была назначена 352,2 тыс. человек из 66,5 тыс. семей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 09:53
Какие сведения будут собирать для назначения адресной социальной помощи гражданам
, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 09:53

В феврале 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть структуру и механизмы социальной поддержки населения, повысить эффективность и адресность социальной помощи. 23 мая стало известно, что Минтруда и соцзащиты населения разрабатывает механизм трансформации бизнес-процесса оказания адресной социальной помощи (АСП) с учетом определения совокупных доходов и расходов граждан.

Читайте также

Почти 15 тысяч тенге на каждого ребенка: названы размеры пособий многодетных казахстанцев
Почти 15 тысяч тенге на каждого ребенка: названы размеры пособий многодетных казахстанцев
Прокуратура Шымкента вернула государству почти 6 млрд тенге
Прокуратура Шымкента вернула государству почти 6 млрд тенге
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Динара Халдарова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год АСП Деньги Семья Выплаты Пособия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: