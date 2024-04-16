Токаев прилетел на север Казахстана

16 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область. Рабочая поездка главы государства началась с облета Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска, а также Сергеевского водохранилища, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

По данным публикации Акорды, аким области Гауез Нурмухамбетов доложил президенту, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Есиль, Шал акына и города Петропавловска.

Режим ЧС объявлен в шести районах. На сегодняшний день подтоплено более 20 тыс. жилых домов, эвакуированы 10 345 человек.

Фото: akorda.kz

Также отмечено, что в противопаводковых мероприятиях всего задействованы 5270 человек и 906 единиц техники.

Фото: akorda.kz

"Ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры. Создана комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим в результате стихийного бедствия", – сказано в заключении.

4 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев посетил Западно-Казахстанскую область. Тогда он также совершил облет подтопленных территорий. Президент встретился с жителями близлежащих сел, эвакуированных после наводнения. В беседе с гражданами Токаев обратил внимание на то, что паводков такого масштаба в прошлом не было. По его словам, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными.