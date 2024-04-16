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Фоторепортаж из дождливого Алматы

Фоторепортаж из дождливого Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:49 Фото: Zakon.kz
С ночи 16 апреля 2024 года в Алматы идет дождь. По прогнозам синоптиков, он продлится до утра 17 апреля. Что происходит в городе во время непогоды, зафиксировал корреспондент Zakon.kz.

В акимате уже отчитались, что утром было зафиксировано 12 участков с накоплением воды (шесть случаев во дворах частных жилых домов, еще шесть на улицах).

Фоторепортаж из дождливого Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:49

Фото: Zakon.kz

Подтопления, как уточнили в ведомстве, оперативно устранили.

Фоторепортаж из дождливого Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:49

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из дождливого Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:49

Фото: Zakon.kz

Также граждан успокоили. 802 дорожных рабочих будут устранять последствия непогоды. Имеется 2,3 тыс. мешков с песком.

Фоторепортаж из дождливого Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:49

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из дождливого Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:49

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из дождливого Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:49

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из дождливого Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:49

Фото: Zakon.kz

Фоторепортаж из дождливого Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 15:49

Фото: Zakon.kz

15 апреля алматинцев предупреждали о затяжном дожде. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы добавил, что в мегаполисе также ожидается гроза, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

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