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Погода в Алматы на три дня: когда прекратится дождь

Погода в Алматы на три дня: когда прекратится дождь, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 17:02 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Алматы на ближайшие трое суток. Из него следует, что дождь, который в южной столице начался с ночи 16 апреля 2024 года, прекратится лишь в четверг, 18 апреля.

По данным РГП "Казгидромет", в Алматы ожидается:

  • 17 апреля – переменная облачность, ночью и утром дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С;
  • 18 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +19+21°С;
  • 19 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +21+23°С.

Также синоптики предоставили трехдневный прогноз погоды по столице и второму крупнейшему мегаполису страны.

в Астане:

  • 17 апреля – переменная облачность, временами – дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +14+16°С;
  • 18 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +20+22°С;
  • 19 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +22+24°С.

в Шымкенте:

  • 17 апреля – переменная облачность, в первой половине ночи кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, 8-13 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С;
  • 18 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С;
  • 19 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

15 апреля 2024 года алматинцев предупредили о затяжном дожде. Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы уточнил, что в мегаполисе также ожидается гроза, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

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В ночь на 16 апреля в Алматы пошел сильный дождь. Из-за непогоды в городе оказались затопленными дворы частных домов и улицы. Местные власти заверили, что коммунальные службы устраняют последствия ливня.

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