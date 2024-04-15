Синоптики обещают Алматы затяжной дождь

Алматинцев ждет непогода. С вечера 15 апреля до утра 17 апреля 2024 года в городе с перерывами пройдет сильный дождь, сообщает Zakon.kz.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы, ссылаясь на штормовое предупреждение от РГП "Казгидромет", предупреждает, что в мегаполисе также ожидается гроза, а порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

В городском акимате также подчеркнули, что коммунальные службы заблаговременно проверяют системы водоотведения города, проводят работы по очистке водоприемных решеток, арычных систем и колодцев.

"Для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на отдельных участках в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами, баграми и другими шанцевыми инструментами". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

В заключение специалисты выступили с напоминаниями и предупреждениями.

"Водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы. О случаях подтопления либо временных скоплениях воды можно сообщить в акиматы района или написать сообщение по номеру: +7 706 689 8898". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

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