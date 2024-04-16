Туман, шквал и грозы ожидаются в Астане и 10 областях страны

В Астане и 10 областях Казахстана на 17 апреля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, юге, днем на востоке, юге Акмолинской области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на большей части Костанайской области дождь, на севере, востоке, юге области гроза, днем на юге области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области дождь, днем на севере, востоке области дождь. Ночью на западе, юге области, днем на севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью дождь. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Атырауской области ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-западный, южный, ночью порывы 15-18 м/с.



Ночью в северной половине, днем на севере, востоке Актюбинской области гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью гроза.

Ночью на севере Павлодарской области дождь, днем дождь, на севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный ночью на севере, западе области, 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23 м/с. В Павлодаре днем дождь, гроза. Ветер юго-западный утром и днем, порывы 15-20 м/с.



В связи с выпадением сильных осадков в Алматинской области имеется угроза формирования локальных незначительных селевых потоков на р. Кокшокы в бассейне р. Улкен Алматы и на р. Акжар в бассейне р. Аксай.



Ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области гроза. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью гроза. Ветер юго-западный, южный, порывы 18 м/с.

Во второй половине дня на западе, северо-западе Абайской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области, порывы 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Алматы на ближайшие трое суток. Из него следует, что дождь, который в южной столице начался с ночи 16 апреля 2024 года, прекратится лишь в четверг, 18 апреля.

