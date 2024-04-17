Казахстанцы просят смягчить наказание за пьяное вождение. Что ответили в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в мажилисе 17 апреля 2024 года прокомментировал предложение депутата Николая Арсютина смягчить наказание за вождение в нетрезвом виде, сообщает Zakon.kz.

Николай Арсютин сообщил, что депутатам поступает большой поток обращений от граждан, на которых наложено административное взыскание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – арест на 15 суток и лишение права управления автомобилем на 7 лет.

"Обращающиеся к нам граждане говорят, что 7–летний период – очень длительной срок. Многие семьи имеют несколько кредитов и основным источником заработка был автомобиль. Эти граждане предлагают при совершении деяния впервые установить административный арест и крупный штраф, и лишь при повторном совершении уже лишать права управления автомобилем", – сказал мажилисмен.

Однако Игорь Лепеха сообщил, что ежегодно на дорогах Казахстана по вине нетрезвых водителей происходит в районе 500 ДТП, в которых порядка 100 человек погибают и около 600 – получают травмы различной степени тяжести.

"За шесть лет – с 2018 по 2023 годы выявлено 148 тыс. фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. За прошлый год – 22 тыс. Я считают, что мера абсолютно нужная и абсолютно адекватная (лишение права управлять транспортом на определенный срок – ред.) и нет необходимости ее пересматривать", – заявил он.

Мотивирует он это тем, что если человек не пьет за рулем, то для него неважно какая там в КоАП санкция.

"Мы говорим про водителей, которые лишены прав. Давайте спросим семьи погибших по вине нетрезвых родителей? И третье – мы тоже анализируем, кто обращается и сколько обращается, я хочу сказать, что эти цифры накрученные с помощью различных технологий, но по факту этих людей не так много, это накручивается одними и тем же людьми. Я считаю что эта мера (лишение права на 7 лет – ред.) абсолютно нужная. В некоторых странах есть даже прецеденты, когда вот у таких лиц вообще изымают транспортное средство. Эти вопросы у нас не были поддержаны в свое время, когда мы предлагали, но и смягчать ответственность я считаю нецелесообразно, так как снижение ДТП у нас по вине пьяных водителей не наблюдается. Вот эти 22 тыс. я хочу сказать, что фактически их больше: на сегодня, вы знаете, правила остановки транспортных средств жестко регламентированы и если водитель не нарушает ПДД мы его не останавливаем. Если бы мы проводили как во многих скандинавских странах целевые рейды, это количество было бы в два раза больше", – заявил Игорь Лепеха.

Конституционный суд РК признал соответствующей Конституции меру наказания за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркологического или токсикоманического опьянения. Соответствующее нормативное постановление вынес Конституционный суд 27 октября 2023 года.