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Общество

Кожаев прокомментировал предложение смягчить наказание за пьяное вождение

Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 11:15 Фото: Zakon.kz
Депутат Марат Кожаев 20 февраля 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал предложение мажилисменов пересмотреть наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор отметил, что данная норма имеет очень длинную историю.

"Я помню, что тогда в органах уже работал. Помню, что сначала лишали водительского удостоверения на год, потом, по-моему, на два, затем сроки прогрессировали до 5-7 лет лишения прав. Думаю, это принималось не от хорошей жизни. Нарушения не прекращались, люди садились за руль в нетрезвом состоянии, совершались крупные ДТП, причинялся вред здоровью, жизни и имуществу людей", – рассказал он.

По его мнению, к такому решению пришли путем эволюционного развития ситуации.

"Но, во-первых, меняется общество. Меняются и технические средства, с помощью которых фиксируются нарушения, улучшается информационная и разъяснительная работа. Понятно, что над этими вещами можно рассуждать – ничего в этой жизни не является статичным. Также здесь есть вторая сторона: некоторые люди, лишенные прав на 7 лет, обращаются к нам с жалобами, так как не имеют доступа к профессии. Если у человека, условно, профессия водитель, а его наказали, ему ведь надо кормить семью и зарабатывать. Возникает вопрос: не слишком ли много эти 7 лет? Они обращаются, пишут, и ко мне поступало несколько обращений. Люди поднимают вопрос: "Мы уже понесли наказание, отсидели 15 суток, осознали свою вину". Просят сократить срок", – дополнил Кожаев.

С его слов, эти меры принимались в тяжелой обстановке, когда нужно было как-то призвать к порядку таких нарушителей.

"Тогда были введены жесткие нормы. Сейчас поступает очень много обращений по этому поводу. Основная мотивация – люди лишены возможности прокормить себя и семью. Поэтому наши коллеги из Мажилиса сейчас работают над этим вопросом. Когда он поступит в Сенат, мы тоже будем его обсуждать", – заявил депутат.

Ранее депутат Мажилиса Николай Арсютин назвал наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения одной из самых жестких санкций в мире.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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