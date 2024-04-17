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В Казахстане хотят отменить лишение прав за ДТП без вреда здоровью и штраф за неоплату парковки

В Казахстане хотят отменить лишение прав за ДТП без вреда здоровью и штраф за неоплату парковки, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 12:57 Фото: Zakon.kz
В Казахстане планируют отменить лишение прав за ДТП без вреда здоровью и исключить штраф за неуплату парковки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующие поправки вошли в проект закона об административных правонарушениях, который депутаты 17 апреля приняли в первом чтении.

"Ввиду критики со стороны общества на чрезмерную строгость административного наказания предложены ряд поправок. В частности, законопроектом предлагается не применять лишение прав за дорожно-транспортное происшествие без вреда здоровью. Кроме того, исключается ответственность за уклонение от уплаты за парковку, так как эти услуги носят гражданско-правовой характер", – рассказал Сергей Пономарев.

Между тем другие поправки, наоборот, усилят ответственность:

  • за эксплуатацию транспортных средств с нарушением установленных нормативов выбросов и уровня шума;
  • за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, в целях исключения случаев безнаказанной вырубки и уничтожения зеленых насаждений в населенных пунктах и другие нормы.

Ранее депутаты Мажилиса приняли в первом чтении поправки в закон "О дорожном движении", ужесточающий правила движения для водителей мопедов.

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