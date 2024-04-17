В Казахстане ужесточат требования к мопедистам

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки в Закон РК "О дорожном движении", ужесточающий правила движения для водителей мопедов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Екатерины Смышляевой, на сегодняшний день мопеды – это один из самых доступных видов транспорта, и необходимость регулирования их движения в первую очередь связана с увеличением количества аварий на дорогах. Только в 2023 году произошло 750 ДТП с участием мопедов, что в четыре раза больше, чем в 2022 году.

В связи с этим законопроектом предлагается:

ввести государственную регистрацию мопедов с объемом двигателя менее 50 кубических см;

установить требования к водителям мопедов;

наделить местные исполнительные органы компетенцией по определению порядка эксплуатации электросамокатов.

В свою очередь сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Казахстана об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" вводит:

ужесточение ответственности для лиц, значительно превышающих допустимую скорость;

приравнивание мопедов к механическим транспортным средствам;

ответственность должностного лица за повторное правонарушение, связанное с содержанием дорог и дорожных сооружений.

Ранее заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха говорил, что все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам, и для того, чтобы ими управлять, нужно будет иметь водительское удостоверение категории "А1".