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Законодательство РК

Наводнение в Дубае: "Туристік Қамқор" сделал важное заявление

Наводнение в Дубае: &quot;Туристік Қамқор&quot; сделал важное заявление, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 20:58 Фото: khaleejtimes.com
Администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма "Туристік Қамқор" 17 апреля обратился к казахстанским туристам, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах из-за сильных ливней, сообщает Zakon.kz.

По информации администратора, состоялось совещание, которое организовал Комитет гражданской авиации совместно с Комитетом индустрии туризма МТС РК с участием председателя КФ "Туристік Камкор", представителями туроператоров, чьи туристы находятся в Дубае, а также авиакомпаний.

"Несмотря на наступление форс-мажора, который, по действующему законодательству, освобождает от ответственности туроператоров, каждый туроператор предпринял меры по размещению и обеспечению питанием туристов. Кроме того, авиакомпании обеспечивают полный возврат билетов или перебронирование билетов", – говорится в сообщении.

На данный момент, как отметила председатель корпоративного фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей, по туркодам в Дубае находится порядка 1500 организованных туристов. Туроператорами совместно с авиакомпаниями разрабатываются различные пути по возврату туристов в Казахстан. 

"Сложилась непростая ситуация. Настоящие катаклизмы произошли в Объединенных Арабских Эмиратах. Вполне возможно, что такая ситуация будет и завтра. Также вы должны понимать, что самолетам после того, как они практически все побывали в воде, нужно будет проходить какой-то технический контроль за их состоянием. Поэтому все должны набраться терпения и понимать, что искать виноватых в данной ситуации неправильно", – заявила Инна Рей.

Она подчеркнула, что согласно действующему законодательству, форс-мажорное обстоятельство является условием, которое всех освобождает от выполнения тех или иных обязательств.

"То, что происходит сейчас в Дубае, – это тоже форс-мажорное обстоятельство, потому что это действие стихии. Однако вы не должны терять присутствия духа. Всех, кто организованно выехал, туроператоры не оставят", – заключила Инна Рей.

16 апреля 2024 года на все регионы Объединенных Арабских Эмиратов обрушились сильнейшие ливни с грозами. Непогода нарушила привычный уклад жизни и планы не только местных жителей. Аэропорт Астаны выступил с заявлением о задержанных и отмененных рейсах. Кадры из затопленного Дубая можно посмотреть здесь

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