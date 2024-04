Годовая норма осадков: кадры из затопленного Дубая

16 апреля на Дубай обрушились сильнейший ливень и ураган. СМИ пишут, что за 12 часов там выпало почти 100 мм осадков, сообщает Zakon.kz.

Cтолько, согласно данным Организации Объединенных Наций, выпадает в эмирате за весь год, пишет Rg.ru.

E questa è una via di #Dubai con un giorno di pioggia



Forse dovrebbero iniziare a cementificare anche il cielo



🙄 https://t.co/Oi3V78u3GI pic.twitter.com/1I7cJKEXiZ — Zerovirgola (@Zerovirgola2) April 17, 2024

В соцсетях публикуют видео последствий ливня: дороги превратились в реки, водители вынуждены были бросать свои авто. Потоки воды заполняли здания.

Взлетное поле аэропорта Дубая оказалось под водой. Самолеты больше напоминали огромные лодки.

Significant flooding at Dubai airport after an estimated 160-180mm of rainfall.



Might be needing boats rather than planes.. ✈️



pic.twitter.com/VZ5hZKoGbU — Met4Cast. (@Met4CastUK) April 16, 2024

СМИ отмечают, что инфраструктура Дубая, как и других частей ОАЭ, оказалась неспособна справиться с экстремальными осадками.

Дождь, погрузивший Дубай под воду, связан с более крупной штормовой системой, пересекающей Аравийский полуостров и перемещающейся через Оманский залив. Эта же система принесла необычно влажную погоду в соседний Оман и Юго-Восточный Иран.

17 апреля ожидается еще несколько мощных ливней, после чего, по прогнозам, погода в регионе нормализуется.

Нестабильная погода 16 апреля затронула всю страну. Экстремальные погодные условия потрясли своими масштабами и последствиями, включая град, удары молний, ​​сильные грозы и наводнения.