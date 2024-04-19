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Наводнение в Дубае: вероятны ли аномальные дожди в Казахстане

Аномальные дожди, вероятность в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:42 Фото: pexels
В РГП "Казгидромет" прокомментировали недавние сильные дожди в Объединенных Арабских Эмиратах и рассказали, вероятны ли настолько сильные дожди в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор "Гидрометцентра" Марина Шмидт отметила, что в Дубае не первый раз происходят такие сильные дожди.

"Я конкретно не скажу, в связи с изменением климата ли произошло стихийное бедствие. Анализ мы не проводили. В Астане однозначно таких ливней не ожидается. Казахстан, в принципе, находится внутри континента, ливни такого характера у нас исторически не обусловлены", – уточнила Марина Шмидт.

16 апреля на Дубай обрушились сильнейший ливень и ураган. СМИ пишут, что за 12 часов там выпало почти 100 мм осадков. Подробнее – по ссылке.

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