Наводнение в Дубае: вероятны ли аномальные дожди в Казахстане

В РГП "Казгидромет" прокомментировали недавние сильные дожди в Объединенных Арабских Эмиратах и рассказали, вероятны ли настолько сильные дожди в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор "Гидрометцентра" Марина Шмидт отметила, что в Дубае не первый раз происходят такие сильные дожди.

"Я конкретно не скажу, в связи с изменением климата ли произошло стихийное бедствие. Анализ мы не проводили. В Астане однозначно таких ливней не ожидается. Казахстан, в принципе, находится внутри континента, ливни такого характера у нас исторически не обусловлены", – уточнила Марина Шмидт.

16 апреля на Дубай обрушились сильнейший ливень и ураган. СМИ пишут, что за 12 часов там выпало почти 100 мм осадков. Подробнее – по ссылке.