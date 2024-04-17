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Аэропорт Астаны опубликовал данные об отмененных рейсах в Дубай

Аэропорт Астаны опубликовал данные об отмененных рейсах в Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 16:37 Фото: Zakon.kz
16 апреля 2024 года на все регионы Объединенных Арабских Эмиратов обрушились сильнейшие ливни с грозами. Непогода нарушила привычный уклад жизни и планы не только местных жителей. Аэропорт Астаны выступил с заявлением о задержанных и отмененных рейсах, сообщает Zakon.kz.

По данным воздушной гавани, рейсы за 17 апреля авиакомпании Fly Dubai FZ1303 и FZ1307 на прилет, а также FZ1304 и FZ1308 на вылет были отменены.

"Кроме того, сегодня (17 апреля) ожидается прибытие вчерашнего задержанного рейса авиакомпании Air Astana KC2060. Утром в 07:25 был осуществлен рейс KC205 по маршруту Астана – Дубай. Обратный рейс ожидается ночью".Пресс-служба международного аэропорта Астаны

Представители аэропорта обращаются к пассажирам с просьбой: для получения актуальной информации о рейсах необходимо обращаться в авиакомпании.

"Информацию о рейсах также можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны. Колл-центр столичного аэропорта работает круглосуточно и доступен по номеру 8 (7172) 702-999".Пресс-служба международного аэропорта Астаны

За ночь с 15 на 16 апреля в Дубае выпало более 30 мм осадков, а к концу недели это значение может превысить 150 мм. В городе объявили оранжевый уровень опасности, жителей просят не покидать дома.

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Многие предприятия перешли на дистанционный режим работы, в образовательных учреждениях также отменили очные занятия.

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