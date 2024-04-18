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Сельчан из Костанайской области попросили сохранять спокойствие

Сельчан из Костанайской области попросили сохранять спокойствие, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 09:57 Фото: akorda.kz
Костанайский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям и гостям Мендыкаринского района, которых попросил сохранять спокойствие, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, 18 апреля 2024 года на территории районного акимата села Боровское Мендыкаринским районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения.

"В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на улицах Летунова – Королева – Турсынбай батыра. Просим граждан сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов, а также просим воздержаться от нахождения и движения в ближайшее время на данном участке", – говорится в сообщении.

Цель мероприятия – отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера, а также минимизация и ликвидация последствий акта терроризма.

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Ранее скопление силовиков в двух селах Туркестанской области объяснили борцы с терроризмом. Оказалось, что в пос. Шаян Байдибекского района и пос. Темирлан Ордабасинского района проведут антитеррористические учения. Подробности по ссылке.

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