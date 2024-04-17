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Скопление силовиков в двух селах Туркестанской области объяснили борцы с терроризмом

Учения в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 09:53 Фото: Антитеррористический центр РК
В двух села Туркестанской области 17 апреля съехались представители силовых структур, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о поселке Шаян Байдибекского района и поселке Темирлан Ордабасинского района. В них проведут антитеррористические учения.

"Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма. В связи с проводимыми мероприятиями предусмотрены меры ограничения движения на отдельных улицах населенных пунктов", – говорится в сообщении Туркестанского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Граждан призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения.

12 апреля аналогичные учения провели в Экибастузе.

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