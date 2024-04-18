Кого в Астане наказали за насвай и вейпы

Акимат Астаны рассказал об итогах рейдов по выявлению незаконного распространения и применения вейпов и насвая, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, в пяти районах столицы проверено свыше 900 торговых точек.

"Так, по району Байконыр были проверены на предмет незаконной продажи насвая и снюсов 219 объектов предпринимательства. В результате рейдов на семь точек продажи были наложены штрафы в размере 25 МРП (92 300 тенге)". Пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, в районе Есиль выявлено 23 факта продажи некурительных табачных изделий, из них 19 фактов за торговлю насвая и шесть фактов продажи вейпов несовершеннолетним лицам. Наложены штрафы в 25 МРП.

В районе Сарыарка рейдами охвачено свыше 300 объектов индивидуального предпринимательства. Выявлены более 60 нарушений и изъято порядка 30 кг насвая с общей суммой штрафа свыше 4 млн тенге.

Проведены профилактические разъяснительные работы в 167 магазинах в районе Нура. По итогам рейдов шесть магазинов были оштрафованы.

Также в результате рейдов в районе Алматы выявлены 57 нарушений:

Изъятые некурительные табачные изделия были уничтожены.

15 марта 2024 года на третьем Национальном курултае Касым-Жомарт Токаев назвал вейпы новомодной заразой. По его словам, они наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему нашей нации.