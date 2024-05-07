В Астане продолжают бороться с насваем: сожгли 10 тонн вещества

10 тонн насвая, который изъяли во время рейдов полицейские и сотрудники столичного акимата, сожгли в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 7 мая "24KZ", уничтожали запретный товар в рамках акции "Таза Қазақстан".

"Тут около 10 тонн. В денежном эквиваленте почти 50 миллионов тенге. Уничтожали конфискованный продукт по всем правилам безопасности: на безлюдном пустыре и с участием пожарных. Это не первая подобная акция. Ранее специалисты утилизировали еще четыре тонны некурительных табачных изделий", – говорится в сообщении.

В акимате подчеркнули, что эта тенденция будет продолжена.





"Мы очищаем свой город и избавляемся от своих вредных привычек. Мы призываем молодежь и в других регионах нашей страны, чтобы они бросали вредные привычки на занятие спортом и другими полезными действиями. Это ни какая-то разовая акция, а работа, которая будет проводиться на системной основе. Участвовали в акции волонтеры, активная молодежь и блогеры столицы. Основная цель – осветить проблему и показать ее широкой аудитории", – заявил руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года заявил, что ответственность за производство и распространение насвая в Казахстане слишком низка. Он подчеркнул, что одна из самых вредных и постыдных привычек казахстанцев – потребление насвая.