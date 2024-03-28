Штраф 92 300 тенге – продавцам вейпов и насвая

Во всех районах столицы с 18 марта проводят рейды по выявлению незаконного распространения и применения вейпов и насвая, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта акимата Астаны, с начала рейда в пяти районах столицы проверено около 700 торговых точек. Сотрудниками Департамента полиции совместно с районными акиматами выявлено 145 фактов реализации некурительной табачной продукции, в том числе подпольных цехов по производству насвая.

Фото: акимат Астаны

По словам участкового инспектора полиции района, торговым точкам, незаконно реализующим некурительные табачные изделия, и продавцам вейпов грозит административный протокол и штраф в размере 25 месячных расчетных показателей, или 92 300 тенге.

Фото: акимат Астаны

Рейды по торговым точкам столицы проходят ежедневно и продлятся до 31 марта. На сегодняшний день по району Нура оштрафованы шесть магазинов в размере 25 МРП, а в Сарыаркинском – два владельца магазинов. Кроме того, по Сарыаркинскому району изъято около 60 кг насвая.

Касым-Жомарт Токаев на третьем Национальном курултае 15 марта высказался о запрете на ввоз и распространение вейпов в Казахстане.