В Казахстане станет больше колледжей по подготовке специалистов водной отрасли

В Казахстане планируют расширить сеть по подготовке специалистов водной отрасли. Об этом 19 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК, сообщает Zakon.kz.

На сегодня выбрано четыре макрорегиона страны, где будут созданы опорные колледжи по отраслям экономики, в том числе по подготовке будущих специалистов водной отрасли.

"В 2024-2025 году планируется увеличить государственный образовательный заказ в техническом и профессиональном образовании по специальностям "Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения", "Гидротехническая мелиорация" и "Гидротехническое строительство", – говорится в сообщении.

По словам директора Департамента технического и профессионального образования Минпросвещения РК Асета Муханбетова, главной опорной организацией технического и профессионального образования в южном макрорегионе выбран Высший колледж новых технологий им. Манапа Утебаева в Шымкенте.

"Для подготовки кадров по специальности "Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения" студентам будет предоставлена возможность прохождения производственной практики, а для педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения планируется проведение курсов повышения квалификации. Также мы планируем привлечь специалистов с производства в направлении предприятий", – поделился он.

В ведомстве отметили, что на сегодня пять колледжей страны готовят специалистов водной отрасли:

Кызылординский аграрно-технический высший колледж им. И. Абдукаримова,

Мактааральский аграрный колледж,

Тюлькубасский колледж агробизнеса и туризма,

Ушконырский колледж водного хозяйства,

Высший колледж новых технологий им. Манапа Утебаева.

"Всего в них обучается около 300 будущих специалистов в области гидрогеологии, около 90% которых – по государственному образовательному заказу", – уточнили в пресс-службе Минпросвещения РК.

4 апреля 2024 года стало известно, что в Казахстане увеличили размеры грантов на обучение одаренных детей в НИШ. Подробности по ссылке.