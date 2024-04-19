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Прогноз от синоптиков: стоит ли ждать снега в Астане и какой будет погода в Алматы в мае

Погода в Астане и Алматы в апреле и мае, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:38 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" 19 апреля 2024 года озвучили прогноз погоды на конец апреля и май в Астане и Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным директора "Гидрометцентра" Марины Шмидт, до 23 апреля в столице будет погода без осадков, высокий температурный фон будет сохраняться до +23+28°C.

"Затем температура немного понизится, где-то 23-24 апреля мы ждем понижения температуры, вплоть до заморозков в ночные часы. В дневные часы погода будет в пределах +15+20°C. То, что касается мая по Астане, температура здесь ожидается на два градуса выше климатической нормы. В начале первой декады мая возможны заморозки до 0-5 градусов мороза. В дневные часы температура будет повышаться до +22+32°C. Вторая декада также ожидается теплая. При этом волны тепла и холода будут чередоваться в течение месяца", – сообщила Марина Шмидт.

Журналисты также уточнили, стоит ли жителям столицы ждать снега в конце апреля или в мае.

"В прошлом году снежные коллапсы у нас наблюдались 14-16 апреля. В этом году нет, такого коллапса не будет. Мы ждем выпадения осадков преимущественно в виде дождя. Но однозначно говорить нельзя, потому что у нас еще май есть, и для северных регионов возможно, что в ночные часы дождь может переходить в снег. Если возвращаться к историческим климатическим данным, в Астане еще до 11 июня могут наблюдаться поздние заморозки", – уточнила Марина Шмидт.

Между тем в южных регионах в дневные часы в мае ожидается повышение температуры до +30+40°C. Также в Алматы в мае-июне прогнозируются умеренные, временами сильные осадки.

Ранее в РГП "Казгидромет" озвучили прогноз по пожарной опасности на май и предстоящее лето.

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